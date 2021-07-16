ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ назвал наиболее популярные банкноты и монеты

Новина українською →
Пятница 16 июля 2021 10:38
НБУ назвал наиболее популярные банкноты и монеты Фото: самая распространенная банкнота-200 гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

По состоянию 1 июля 2021 года в наличном обращении Украины находилось 717,9 млн штук банкнот номиналом 200 гривен. Это составляет 24,4% от объема наличных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, второй по распространенности была банкнота номиналом 500 гривен (638,7 млн штук или 21,7,7%).

Наиболее распространенной была монета номиналом 10 копеек (3,989 млрд штук или 29,0% от монет в обращении).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (73,8 млн шт. или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет - номиналом 10 гривен (48,2 млн шт. или 0,4% от общего количества монет в обращении).

Кроме того, в обращении остается 452,1 млн шт. "золотистых" одногривненвих монет. Они пока являются действительным платежным средством, ими можно свободно рассчитаться, но постепенно НБУ выводит их из обращения. То есть те " золотистые" одногривневые монеты, которые во время инкассации будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в обращение. Постепенно в обращении их будет становиться все меньше. их место будут занимать соответствующие "серебристые" оборотные монеты.

НБУ назвал наиболее популярные банкноты и монеты

Напомним, за 2020 год наличные в обращении выросла на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, объем денежной массы в Украине за декабрь 2020 года вырос на 4,7% до 1 850,5 млрд гривен. За весь год денежная масса выросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины банкнота монета
NEWS
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания