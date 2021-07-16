НБУ назвал наиболее популярные банкноты и монеты

По состоянию 1 июля 2021 года в наличном обращении Украины находилось 717,9 млн штук банкнот номиналом 200 гривен. Это составляет 24,4% от объема наличных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, второй по распространенности была банкнота номиналом 500 гривен (638,7 млн штук или 21,7,7%).

Наиболее распространенной была монета номиналом 10 копеек (3,989 млрд штук или 29,0% от монет в обращении).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (73,8 млн шт. или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет - номиналом 10 гривен (48,2 млн шт. или 0,4% от общего количества монет в обращении).

Кроме того, в обращении остается 452,1 млн шт. "золотистых" одногривненвих монет. Они пока являются действительным платежным средством, ими можно свободно рассчитаться, но постепенно НБУ выводит их из обращения. То есть те " золотистые" одногривневые монеты, которые во время инкассации будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в обращение. Постепенно в обращении их будет становиться все меньше. их место будут занимать соответствующие "серебристые" оборотные монеты.