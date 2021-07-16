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НБУ назвав найбільш популярні банкноти та монети

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П'ятниця 16 липня 2021 10:38
НБУ назвав найбільш популярні банкноти та монети Фото: найбільш розповсюджена банкнота - 200 гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом 1 липня 2021 року в готівковому обігу України перебувало 717,9 млн штук банкнот номіналом 200 гривен. Це становить 24,4% від обсягу готівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, другою за поширеністю була банкнота номіналом 500 гривень (638,7 млн штук або 21,7,7%).

Найбільш поширеною була монета номіналом 10 копійок (3,989 млрд штук або 29,0% від монет в обігу).

Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (73,8 млн шт. або 2,5% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет - номіналом 10 гривень (48,2 млн шт. або 0,4% від загальної кількості монет в обігу).

Крім того, в обігу залишається 452,1 млн шт. "золотистих" одногривненвих монет. Вони поки що є дійсним платіжним засобом, ними можна вільно розрахуватися, але поступово НБУ виводить їх з обігу. Тобто ті "золотисті" одногривневі монети, що під час інкасації потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад в обіг. Поступово у обігу їх ставатиме дедалі менше. Натомість їхнє місце займатимуть відповідні "сріблясті" обігові монети.

НБУ назвав найбільш популярні банкноти та монети

Нагадаємо, за 2020 рік готівка в обігу зросла на третину (на 31,4%) або 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг грошової маси в Україні за грудень 2020 року зріс на 4,7% до 1 850,5 млрд гривень. За весь рік грошова маса зросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривень).

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