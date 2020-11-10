НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из Украины

Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

В рейтинге лидирует Россия

В январе-сентябре 2020 года из Украины за границу через системы перевода средств направлено 387 млн долларов, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 41%. Сумма одного перевода из Украины выросла на 33% до 510 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего отправлено на территорию России (30%). Далее идут Грузия - 16%, Азербайджан - 5%, Турция - 4%, Польша - 4%.

За первое полугодие в Украину через системы перевода средств направлено 1 943 млн долларов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, из США - 18%, из Италии - 13%, из Израиля - 12%, с территории России - 7%, из Германии - 6%. Средняя сумма одного перевода в Украину выросла на 7% до 390 долларов.

НБУ приводит данные без учета переводов, осуществленных на банковские счета, через карточные платежные системы или через почтовые отделения, а также неформальным каналам.

Как сообщало РБК-Украина, объем частных переводов в Украину из-за границы за сентябрь 2020 года составил 1 098 млн долларов. Это на 5,6% или на (58 млн долларов) больше, чем годом ранее (1 040 млн долларов).

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году. По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12 017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11 111 млн долларов).