НБУ назвал крупнейших получателей денежных переводов из Украины

В январе-июне 2020 года из Украины за границу через системы перевода средств направлено 212 млн долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года объемы возросли на 26,2%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, больше всего отправлено на территорию России (33%). Далее идут Грузия - 12%, Азербайджан - 5%, Турция - 4%, Польша - 4%.

За первое полугодие в Украину через системы перевода средств направлено 1 187 млн долларов. В том числе, из США - 18%, из Италии - 14%, из Израиля - 12%, с территории России - 7%, из Германии - 6%.

По предварительным оценкам НБУ, в январе-июне 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами составлял в Украину из-за границы - 5 365 млн долларов, из Украины за границу - 246 млн долларов.

Напомним, объем частных переводов в Украину из-за границы в июне 2020 года составил 856 млн долларов, что на 6,3% больше, чем в мае (805 млн долларов) и на 7,8% больше, чем в апреле текущего года (794 млн долларов).

В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.