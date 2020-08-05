НБУ назвав найбільших одержувачів грошових переказів з України

У січні-червні 2020 року з України за кордон через системи переказу коштів надіслано 212 млн доларів. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року обсяги зросли на 26,2%.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними НБУ, найбільше відправлено на територію Росії (33%). Далі йдуть Грузія - 12%, Азербайджан - 5%, Туреччина - 4%, Польща - 4%.

За перше півріччя до України через системи переказу коштів надіслано 1 187 млн доларів. У тому числі, із США - 18%, з Італії - 14%, з Ізраїлю - 12%, з території Росії - 7%, з Німеччини - 6%.

За попередніми оцінками НБУ, у січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами становив в Україну з-за кордону - 5 365 млн доларів, з України за кордон - 246 млн доларів.

Нагадаємо, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в червні 2020 року склав 856 млн доларів, що на 6,3% більше, ніж у травні (805 млн доларів) і на 7,8% більше, ніж у квітні поточного року (794 млн доларів).

У НБУ ще до початку кризи констатували уповільнення зростання трудової міграції з України.