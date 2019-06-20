НБУ назвал крупнейших кредиторов Украины

Национальный банк Украины обнародовал географическую структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, общая сумма частного сектора составляет 43,377 млрд долларов.

Крупнейшими кредиторами являются Кипр (22,298 млрд долларов), Великобритания (6,080 млрд долларов) и Нидерланди (2,017 млрд долларов).

Топ-20 стран

Данные: bank.gov.ua

По данным НБУ, больше всего долгов Украины (как в частном, так и государственном секторе) номинировано в долларах (70,9%). Далее идут евро - 14,4%, специальные права заимствования - 10,9%, российский рубль - 1,6%, украинская гривна - 1,3%, другие - 0,9%.

Валютная структура внешнего долга Украины следующая:

Данные: bank.gov.ua

Отметим, по данным Национально правительство, центральный банк, предприятия и банки до конца 2019 года должны выплатить 12,338 млрд долларов, из которых 9,648 млрд долларов - основанная сумма долга, 2,690 млрд долларов - проценты.

Напомним, валовый внешний долг Украины на конец I квартала 2019 года сократился в сравнении с прошлым кварталом на 281 млн долларов - с 114,710 млрд долларов до 114,429 млрд долларов.