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Валовый внешний долг Украины сократился

Новости » Экономика    20.06.2019 - 13:17
Валовый внешний долг Украины сократился
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Правительство и бизнес должны кредиторам 114 млрд долларов

Валовый внешний долг Украины на конец I квартала 2019 года сократился в сравнении с прошлым кварталом на 281 млн долларов - с 114,710 млрд долларов до 114,429 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, долг в секторе общего государственного управления вырос на 1,016 млрд долларов с 40,128 млрд долларов до 41,144 млрд долларов.

Долг Национального банка сократился на 193 млн долларов с 7,938 млрд долларов до 7,745 млрд долларов.

Долг банков сократился на 635 млн долларов с 5,797 млрд долларов до 5,162 млрд долларов.

Долг предприятий сократился на 555  млн долларов с 51,433 млрд долларов до 50,878 млрд долларов.

Напомним, валовый внешний долг Украины на IV квартала 2018 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 515 млн долларов - с 114,192 млрд долларов до 114,707 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по оценкам НБУ, в 2018 уровень госдолга к ВВП снизился с 72% до 61%. В НБУ ожидают, что жесткая фискальная политика правительства и значительные погашения долга позволят снизить уровень государственного долга ниже 60% от ВВП.

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