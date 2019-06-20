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НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2019 года

Новости » Экономика    20.06.2019 - 13:25
НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2019 года
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство и бизнес вернут кредиторам 12,3 млрд долларов

Национальный банк обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 апреля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 12,338 млрд долларов, из которых 9,648 млрд долларов - основанная сумма долга, 2,690 млрд долларов - проценты.

Правительство Украины должно погасить за год 4,049 млрд долларов долгов, центральный банк - 607  млн долларов. В том числе в пользу МВФ нужно заплатить 1,346 млрд долларов.

Календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 01.04.2019

НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2019 года

bank.gov.ua

Напомним, валовой внешний долг Украины на конец IV квартала 2018 года возрос по сравнению с прошлым кварталом на 515 млн долларов - с 114,192 млрд долларов до 114,707 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по оценкам НБУ, в 2018 уровень госдолга к ВВП снизился с 72% до 61%. В НБУ ожидают, что жесткая фискальная политика правительства и значительные погашения долга позволят снизить уровень государственного долга ниже 60% от ВВП.

Валовый внешний долг Украины сократился Банки увеличили прибыль почти в два раза
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