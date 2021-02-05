НБУ назвав кількість учасників фінансового ринку

Фото: каса банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом 31 січня 2021 року в Україні діяли 73 банки та 2006 учасників ринків небанківських фінансових послуг. За місяць ринок залишив один банк та 59 фінансових компаній.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в прес-службі, у січні НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Місто Банк".

Кількість учасників небанківського ринку зменшилася з 2065 до 2006. Наразі небанківський ринок складається зі 190 ризикових (non-life) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 301 ломбарду (було 302), 318 кредитних спілок (було 322), 143 лізингових компаній (було 146), 969 фінансових компаній (було 1020), 65 страхових брокерів.

Крім того, на платіжному ринку працює 36 платіжних систем, створених резидентами, та 13 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Нагадаємо, Національний банк України 26 січня 2021 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Місто Банк".

Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За останній рік їх кількість скоротилася на 868 (на 10,8%). За даними НБУ, в Україні налічувалося 73 діючих банків, і їх кількість скоротилася за рік на 2. У 2020 році збанкрутували банк "Аркада" і "Місто Банк".