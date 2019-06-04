НБУ назвав кількість платіжних карток на кожного українця

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Кількість платіжних картко постійно зростає

Загальна кількість платіжних карток в Україні за перший квартал 2019 року зросла на 4% до 61,8 млн шт., з них 36,8 млн шт. (60%) - це активні платіжні картки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, кількість держателів платіжних карток 1 квітня 2019 року досягла 42,6 млн осіб. Таким чином кількість платіжних карток в обігу на одного держателя в середньому складала 1,5 шт., активних - 0,9 шт.

У розрізі карткових платіжних систем кількість карток у платіжній системі MasterCard становила 43,7 млн шт. (70,7% від їх загальної кількості), у Visa - 17,5 млн шт. (28,2%), у НПС "ПРОСТІР" - 0,6 млн шт. (1,0%), у інших - 0,04%.

З початку 2019 року мережа торговельних платіжних терміналів зросла на 4% до 289,6 тис. шт., з яких 0,6 тис. шт. - це мобільні платіжні термінали (mPOS).

Загальний показник співвідношення кількості платіжних терміналів до чисельності постійного населення України з початку року зріс на 3% та досяг 7,3 тис. шт. на 1 млн населення.

Як повідомляло РБК-Україна, Київ є лідером за середньою кількістю активних платіжних карток на одного мешканця в Україні. За даними НБУ, по Україні цей показник становить в середньому одну картку, а в Києві удвічі більше - дві активні картки на одного киянина.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року національна платіжна система "Український платіжний ПРОСТІР" та китайська UnionPay International уклали договір про емісію кобейджингових карток.