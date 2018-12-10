НБУ договорился с китайской UnionPay о выпуске платежных карт

Фото: UnionPay International (pxhere.com)

Крупнейшая в мире платежная система будет выпускать карты совместно с украинской системой ПРОСТІР

Национальная платежная система "Украинский платежный ПРОСТІР" и китайская UnionPay International заключили договор об эмиссии кобейджингових карточек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Соответствующий документ в Пекине сегодня подписали глава НБУ Яков Смолий и генеральный директор UnionPay International ЦайЦзяньбо.

Как отметили в НБУ, благодаря широкой глобальной сети приема карт UnionPay, пользователи ко-бейджингових карт под брендами ПРОСТІР и UnionPay получат возможность оплачивать товары и услуги, а также снимать средства в банкоматах не только в Украине, но и практически во всем мире.

Это первый кобейджинговий проект в истории украинской национальной платежной системы. Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых обязательств сторон, а ее целью является развитие партнерский продуктов обеих платежных систем. Эмиссия кобейджингових карточек ПРОСТІР и UnionPay начнется после достижения непосредственных договоренностей с заинтересованными банками-эмитентами, добавили в НБУ.

Ко-бейджинговые карточки - это карточки, которые совмещают платежные технологии и логотипы двух платежных систем и принимаются в платежной инфраструктуре этих систем, что позволяет расширить сеть использование такого совместимого продукта.

Напомним, в ноябре Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы UnionPay International. На первом этапе платежная система UnionPay International будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдаче наличных и оплате товаров и услуг платежными картами UnionPay.

Отметим, международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системе, платежной организацией которой является нерезидент.