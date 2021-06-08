НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен
По состоянию на 1 мая 2021 года в 73 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 621,6 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, гарантированному возмещению подлежат вклады на сумму 359,6 млрд гривен (до 200 тысяч гривен).
По суммам вклады распределяются следующим образом:
- до 10 гривен - 18,5 млн на сумму 22,4 млн гривен,
- от 10 гривен до 100 тысяч гривен - 27,9 млн на сумму 153,3 млрд гривен,
- от 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен - 605,7 тысяч на сумму 87,9 млрд гривен,
- от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен - 438,6 тысяч на сумму 124,6 млрд гривен,
- свыше 500 тысяч гривен - 153,7 тысяч на сумму 255,7 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-апреле 2021 года составила 17,538 млрд гривен. Это на 30% раза меньше, чем годом ранее (25,208 млрд гривен).
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За I квартал 2021 года их число сократилось на 61 (на 0,9%).