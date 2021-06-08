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НБУ назвав кількість банківських вкладів українців на суму понад 500 тисяч гривень

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 14:18
НБУ назвав кількість банківських вкладів українців на суму понад 500 тисяч гривень Фото: банки України зберігають 47,7 млн вкладів на суму 621,6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 травня 2021 року в 73 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 47,7 млн вкладів на суму 621,6 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, гарантованому відшкодуванню підлягають вклади на суму 359,6 млрд гривень (до 200 тисяч гривень).

За сумами вклади розподіляються наступним чином:

  • до 10 гривень - 18,5 млн на суму 22,4 млн гривень,
  • від 10 гривень до 100 тисяч гривень - 27,9 млн на суму 153,3 млрд гривень,
  • від 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень - 605,7 тисяч на суму 87,9 млрд гривень,
  • від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень-438,6 тисяч на суму 124,6 млрд гривень,
  • понад 500 тисяч гривень - 153,7 тисяч на суму 255,7 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-квітні 2021 року склав 17,538 млрд гривень. Це на 30% менше, ніж роком раніше (25,208 млрд гривень).

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За I квартал 2021 року їх число скоротилося на 61 (на 0,9%).

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