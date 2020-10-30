НБУ назвал главный фактор восстановления экономики Украины после кризиса

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Значительное повышение минимальной зарплаты стимулирует спрос

В 2021-2022 годах украинская экономика будет расти на уровне около 4%. Основным драйвером роста останется частное потребление на фоне стремительного повышения минимальной заработной платы в 2021 году.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за октябрь 2020 года.

"Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса в условиях отсутствия жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире", - говорится в документе.

Однако прогноз НБУ на 2020 год остается прежним - падение ВВП составит около 6%. По данным НБУ, сокращение экономики по итогам года является следствием прежде всего сложного для бизнеса II квартала, в котором применялись самые жесткие карантинные ограничения.

"В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений. Восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будут компенсировать худший урожай и меньший фискальный импульс", - отметили в НБУ.

Отмена жестких карантинных ограничений с конца мая и введение адаптивного карантина обусловили постепенное восстановление экономической активности и улучшение состояния рынка труда. Поддержали бизнес-активность и стимулирующие меры НБУ и правительства. "Так, фискальная политика в III квартале смягчилась, хотя и не так существенно, как ожидалось - наращивание расходов происходило прежде всего за счет ранее накопленных средств", - говорится в обзоре.

Напомним, в октябре НБУ сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6,0%.

Отметим, в октябре МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%.