НБУ назвав головну відмінність поточної економічної кризи від попередніх

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

У 2020 році не відбулося обвалу гривні та падіння банківської системи

Головною відмінністю економічної кризи 2020 року було збереження фінансової стабільності. Заходи минулих років допомогли пройти кризу з меншими втратами, ніж раніше.

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", яка транслювалася на Youtube.

"Криза ще не закінчена, ми це розуміємо. Але дев'ять місяців потому можемо говорити, що банківська система впорюється з цією кризою достатньо непогано, в том числі завдячуючи діями НБУ", - сказав він.

Як нагадав Сологуб, кризи в Україні відбуваються приблизно раз на шість років. Раніше кризи супроводжувалися обвалом гривні, виводом капіталу та банкрутствами банків.

За його словами, кризи 2008 та 2014 років булу потрійними, коли одночасно була криза платіжного балансу, криза реального сектору економіки і фінансова криза.

"Цього разу кризові явища ми спостерігаємо тільки в реальному сектор, в падінні виробництва", - сказав він.

Сологуб нагадав, що фінансовий сектор у попередні кризи був і джерелом кризи, що потім відбувалося на економіці. З іншого боку, на нього потім впливали кризові явища, що відображалося на курсі гривні.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні НБУ зберіг прогноз по валовому внутрішньому продукту (ВВП) України. Прогноз падіння економіки у 2020 році зберігається на рівні 6,0%.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП в 2020 році. За даними міністерства, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.