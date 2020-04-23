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Агентство Fitch дало прогноз по курсу гривны к доллару

Новости » Финансовый кризис 2020     23.04.2020 - 11:26
Агентство Fitch дало прогноз по курсу гривны к доллару
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Гривна обесценится по отношению к доллару на четверть

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует резкое снижение курса гривны к доллару в 2020 году на уровне 25% год к году. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении агентства, после укрепления на 14% по отношению к доллару в 2019 году, гривна резко обесценилась в середине марта, отражая повышенное неприятие риска и связанный с паникой спрос на иностранную валюту.

При этом НБУ позволил обменному курсу скорректироваться, но вмешался, чтобы сгладить резкие колебания: чистые продажи в марте составили 2,2 млрд долларов. Тем не менее, НБУ вернулся к позиции чистого покупателя валюты в течение последних трех недель, напомнили в Fitch.

Напомним, согласно консенсус-прогнозу "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", средний курс в 2020 году составит 28,85 гривен за доллар, в конце года - 29,5 гривен за доллар. Согласно макропрогнозу Кабмина, средний курс в 2020 году составит 30 гривен за доллар, в конце года - 29,5 гривен за доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов. Однако в апреле НБУ купил в резервы около 0,5 млрд долларов.

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Темы: Курс доллара
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