НБУ назвал два риски для финансовой стабильности в Украине

Члены Комитета по монетарной политике НБУ во время заседания 24 апреля относительно уровня учетной ставки отметили появление новых существенных рисков. Об этом говорится в заявлении КМП по итогам дискуссии.

Как отметили в НБУ, недавние судебные решения в отношении "ПриватБанка" могут дискредитировать меры по обеспечению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы, создают угрозы финансовой стабильности в целом.

"Кроме того, в условиях политической неопределенности актуальным остается также риск для сохранения независимости Национального банка, которая является фундаментом для усиления доверия бизнеса и населения к решениям по монетарной политике и банковскому надзору", - отмечается в заявлении.

В НБУ считают, что указанные риски в случае их реализации могут иметь масштабные последствия, поскольку грозят прекращением поддержки со стороны международных партнеров и усложнением доступа к финансовым ресурсам на фоне пиковых выплат по государственному долгу.

В то же время большинство членов КМП (8 человек) отметили, что реализация таких рисков является форс-мажором и не входит в базовый макроэкономический сценарий, который предусматривает постепенное смягчение монетарной политики.

"Однако при увеличении вероятности их реализации Национальный банк должен будет соответственно реагировать, в том числе монетарными инструментами", - говорится в заявлении.

Отметим, в Национальном банке опасаются потери независимости центробанка. Об этом говорится в заявлении НБУ после заседания правления 25 апреля.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.