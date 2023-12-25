НБУ назва головні причини стрімкого уповільнення інфляції в Україні

Зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2023 року уповільнилося до 5,1%, що менше очікувань Національного банку. Цьому сприяв високий урожай та стабільність на валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики ( КМП ) НБУ 13 грудня, під час якого було підтримано рішення знизити облікову ставку з 16 до 15%.

Як зазначили учасники дискусії, збереження сприятливої цінової динаміки значною мірою зумовлювалося здешевленням сирих продуктів харчування на тлі високих врожаїв і складнощів з експортом продовольства.

"Однак найвагомішим чинником послаблення фундаментального інфляційного тиску було збереження стійкої ситуації на валютному ринку. Це не лише обмежувало зростання цін на широкий спектр товарів з імпортною складовою, але й сприяло поліпшенню інфляційних та курсових очікувань", - йдеться в повідомленні.

У результаті базова інфляція теж сповільнилася до 5,7% у річному вимірі. За оцінками НБУ, показники інфляції зберігатимуться близькими до поточних рівнів й у грудні.

Врожай та курс долара

Міністерство аграрної політики України у грудні вчергове підвищило прогноз врожаю цього року через рекордну врожайність зернових до 59,7 млн тонн через рекордну урожайність.

Зростання споживчих цін в Україні у листопаді уповільнилося до 5,1%. Це найнижчий показник з грудня 2020 року.

Середній курс продажу готівкового долара в Україні в листопаді 2023 року становив 37,69 гривні. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,2%.