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НБУ назвали главные причины стремительного замедления инфляции в Украине

Украина, Понедельник 25 декабря 2023 13:59
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НБУ назвали главные причины стремительного замедления инфляции в Украине Фото: Курс доллара повлиял на инфляцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2023 замедлился до 5,1%, что меньше ожиданий Национального банка. Этому способствовал высокий урожай и стабильность на валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 13 декабря, во время которого было поддержано решение снизить учетную ставку с 16 до 15%.

Как отметили участники дискуссии, сохранение благоприятной ценовой динамики в значительной степени было обусловлено удешевлением сырых продуктов питания на фоне высоких урожаев и сложностей с экспортом продовольствия.

"Однако наиболее важным фактором ослабления фундаментального инфляционного давления было сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке. Это не только ограничивало рост цен на широкий спектр товаров с импортной составляющей, но и способствовало улучшению инфляционных и курсовых ожиданий", - говорится в сообщении.

В результате базовая инфляция тоже замедлилась до 5,7% в годовом измерении. По оценкам НБУ, показатели инфляции будут сохраняться близкими к текущим уровням и в декабре.

Урожай и курс доллара

Министерство аграрной политики Украины в декабре в очередной раз повысило прогноз урожая в этом году из-за рекордной урожайности зерновых до 59,7 млн тонн из-за рекордной урожайности.

Рост потребительских цен в Украине в ноябре замедлился до 5,1%. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в ноябре 2023 составил 37,69 гривны. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 6,2%.

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