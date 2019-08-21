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НБУ нагадав про вихідні дні в банках через День Незалежності

Новини » Економіка    21.08.2019 - 11:18
НБУ нагадав про вихідні дні в банках через День Незалежності
Фото: колаж (РБК-Україна)

Додатковим вихідним буде понеділок, 26 серпня

Через святкування Дня Незалежності вихідними для банківської системи України будуть три дні поспіль - з 24 до 26 серпня. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України у Facebook.

Як зазначили в НБУ, понеділок, 26 серпня 2019 року, є неробочим днем української банківської системи.

НБУ нагадав про вихідні дні в банках через День Незалежності

Як повідомляло РБК-Україна, для працівників з п'ятиденним робочим тижнем у зв'язку з святкуванням Дня Незалежності буде три вихідних дні підряд - з 24 до 26 серпня. Згідно з законом, вихідний день у суботу, 24 серпня, на який припадає День Незалежності України, переноситься на понеділок, 26 серпня.

Нагадаємо, у квітні, Національний банк України прийняв рішення про перенесення робочих днів банківської системи у 2019 році. Дні роботи української банківської системи переносяться з: вівторка 30 квітня - на суботу 11 травня; понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня; вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, серед офіційних свят День Незалежності України є важливим для 22% українців.

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