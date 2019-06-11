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НБУ напомнил график работы банков на Троицу и День Конституции

Новости » Экономика    11.06.2019 - 16:23
НБУ напомнил график работы банков на Троицу и День Конституции
Фото: коллаж (РБК-Украина)

В июне будет два дополнительных выходных дня

Национальный банк напоминает, что нерабочими днями украинской банковской системы в июне 2019 года будут понедельник 17 июня, и пятница 28 июня. Об этом НБУ сообщает на своей странице в Facebook.

НБУ напомнил график работы банков на Троицу и День Конституции

В НБУ отметили, что в апреле Национальный банк Украины принял решение о переносе рабочих дней банковской системы в 2019 году.

Согласно решению НБУ, в 2019 году дни работы украинской банковской системы переносятся с:

  • вторника 30 апреля - на субботу 11 мая;
  • понедельника 30 декабря - на субботу 21 декабря;
  • вторника 31 декабря - на субботу 28 декабря.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 12 выходных дней и 18 рабочих. Согласно закону, выходной день в воскресенье, 16 июня, на который выпадает Троица, переносится на понедельник, 17 июня. Кроме того, выходным является и праздничный день 28 июня, когда в Украине отмечается День Конституции. Таким образом, на два уик-энда будет по три выходных дня - 15-17 июня и 28-30 июня.

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