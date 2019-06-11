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НБУ нагадав графік роботи банків на Трійцю та День Конституції

Новини » Економіка    11.06.2019 - 16:23
НБУ нагадав графік роботи банків на Трійцю та День Конституції
Фото: колаж (РБК-Україна)

У червні буде два додаткових вихідних дні

Національний банк нагадує, що неробочими днями української банківської системи в червні 2019 року будуть понеділок 17 червня, п'ятниця 28 червня. Про це НБУ повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

НБУ нагадав графік роботи банків на Трійцю та День Конституції

У НБУ зазначили, що у квітні Національний банк України прийняв рішення про перенесення робочих днів банківської системи в 2019 році.

Згідно з рішенням НБУ, в 2019 році дні роботи української банківської системи переносяться з:

  • вівторка 30 квітня - на суботу 11 травня;
  • понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня;
  • вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 12 вихідних днів і 18 робіочих. Згідно із законом, вихідний день у неділю, 16 червня, на який випадає Трійця, переноситься на понеділок, 17 червня. Крім того, є вихідним і святковий день 28 червня, коли в Україні відзначається День Конституції. Таким чином, на два уїк-енди буде три вихідних дні - 15-17 червня та 28-30 червня.

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