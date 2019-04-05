НБУ напомнил банкам о резервировании капитала на случай экономического спада

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

До конца года банки должны создать буфер меньше 1%

Национальный банк напоминает банкам о необходимости обеспечить к 1 января 2020 года наличие сформированного буфера консервации капитала в размере 0,625%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, в дальнейшем размер буфера будет ежегодно поэтапно увеличиваться, пока не достигнет 2,5% c 1 января 2023 года.

"Формирование соответствующего буфера обеспечит создание банками в некризисный период запаса капитала более минимальных требований для поглощения возможных потерь, которые возникают в условиях общего экономического спада, без нарушений норматива достаточности капитала в будущем. Этот инструмент будет способствовать достижению целей стратегии обеспечения финансовой стабильности Национального банка с помощью усиления способности банков поглощать убытки", - отметили в НБУ.

Буфер формируется теми же инструментами, что и основной капитал банков. Это означает, что с учетом требований к формированию буфера, значение показателя норматива достаточности основного капитала (Н3) по состоянию на начало 2020 года должно составлять минимум 7,625%.

В НБУ сообщили, согласно данным на 1 марта 2019 года все платежеспособные банки имеют достаточно капитала, чтобы обеспечить соблюдение требований по формированию буфера консервации капитала на уровне 0,625%.

Напомним, участники заседания Совета по финансовой стабильности в конце марта 2019 года констатировали, что риски для стабильности финансовой системы Украины с конца 2018 года снизились.

Напомним, в Программе действий Национального банка называются основные внешние риски для Украины в 2019 году: усиление внешней военной агрессии против Украины, торговые войны и замедление мировой экономики, ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам, и отток капитала из этих стран.