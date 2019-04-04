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НБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в банках Украины

Новости » Экономика    04.04.2019 - 10:25
НБУ разрешил иностранным компаниям открывать счета в банках Украины
Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Новация внедрена в рамках перехода к свободному движению капитала

Национальный банк предоставил возможность открывать счета в банках Украины юридическим лицам-нерезидентам, в том числе иностранным инвестиционным фондам и компаниям по управлению активами, которые действуют от имени таких инвестиционных фондов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отметили в пресс-службе, в то же время НБУ ввел механизм выявления банками среди юридических лиц-нерезидентов компаний-оболочек, что даст возможность не допустить использования услуг банков для отмывания доходов, полученных преступных путем в Украине и за ее пределами.

В НБУ считают, что упрощение в порядке открытия счетов положительно повлияет на условия ведения бизнеса в Украине благодаря таким новациям:

  • отмена представления клиентами банков при открытии счетов карточки с образцами подписей - отныне распоряжение счетом будет осуществляться на основании перечня лиц, которые согласно законодательству имеют на это право, и что не требует нотариального удостоверения;
  • смена наименования юридического лица не предусматривает закрытия действующих счетов.

Положения документа не содержат также режимов счетов клиентов (то есть ограничений по проведению операций по счетам), а лишь определяют некоторые особенности осуществления операций по счетам отдельных клиентов.

Напомним, новый закон "О валюте и валютных операциях", который заменил декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле, вступил в силу 7 февраля 2019 года. Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В цевло с 7 февраля введены в действие более 20 послаблений

Кроме того Национальный банк решил снизить 1 марта норму обязательной продажи валюты экспортерами с 50% до 30%, позволил с 7 февраля репатриацию дивидендов и с 7 февраля отменил требование предварительного резервирования валюты (правило Т+1).

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