НБУ напечатал первую партию обновленных 200-гривневых банкнот

Национальный банк Украины распределил между подразделениями в регионах первую партию из 5 млн обновленных 200-гривневых банкнот. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, обновленная банкнота номиналом 200 гривен теперь является действительным платежным средством на территории Украины, ею можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках.

В то же время гражданам не нужно обменивать банкноты номиналами 200 гривен старого образца на новые. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно как новыми денежными знаками, так и банкнотами номиналом 200 гривен образца 2007 года. Постепенно в обращении будет становиться больше новых 200-гривневых банкнот в результате естественного износа банкнот старого образца.

В НБУ отметили, что введение с 25 февраля обновленной банкноты в 200 гривен - это еще один шаг в направлении оптимизации банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года. Завершит этот процесс введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен (в середине 2020 года). Обновленный номинальный ряд гривны будет содержать надежные и защищенные от подделок банкноты.

На банкноте номиналом 200 гривен нового образца сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной - изображение здания въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 75 x 148 мм. Преобладающий цвет банкноты - светло-розовый.

"Вместе с тем, мы существенно усилили защиту новой банкноты номиналом 200 гривен. В частности, теперь эта банкнота имеет несколько новых современных элементов защиты, что значительно минимизируют возможность ее подделки", - отметил директор департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить такой элемент защиты, как оптически переменный элемент SPARK. Он постепенно менять цвет от пурпурного до золотисто-зеленого.

Еще один важный элемент защиты - "оконная" защитная лента. Эта частично введенная в толщу бумаги полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и графический знак гривны. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.

Кроме того, на банкноте улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ввести в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен и 200 гривен.

Напомним, Национальный банк Украины 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.