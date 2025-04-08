НБУ наклав на банк Порошенка штраф у розмірі 20,5 млн гривень

Національний банк України оштрафував АТ "Міжнародний інвестиційний банк", власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 млн гривень за порушення законодавства щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НБУ.

Так у березні 2025 року НБУ застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері валютного законодавства до "Міжнародного інвестиційного банку" (МІБ), який належить народному депутату Петру Порошенку.

Згідно з рішенням регулятора, банк Порошенка має сплатити штраф у розмірі 20,5 млн грн за численні порушення закону.

Йдеться, зокрема, про недотримання банком обов’язку щодо належної перевірки клієнтів, подання недостовірної інформації, а також невикористання ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу.

У НБУ уточнили, що порушення були зафіксовані під час перевірки відповідності діяльності банку вимогам профільного законодавства та нормативних актів регулятора.

Раніше експерти назвали махінаціями роботу Банка із коштами Фонду Порошенка для купівлі українських ОВДП.

Як відомо, у лютому були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. У тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Віктор Медведчук та інші.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з РФ (Липецька фабрика, завод "Богдан" у РФ тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

Згідно з результатами опитування, 65,2% українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука та інших, вважаючи їх заслуженими.