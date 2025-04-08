НБУ наложил на банк Порошенко штраф в размере 20,5 млн гривен

Национальный банк Украины оштрафовал АО "Международный инвестиционный банк", владельцем которого является Петр Порошенко, на 20,5 млн гривен за нарушение законодательства по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ.

Так в марте 2025 года НБУ применил меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере валютного законодательства к "Международному инвестиционному банку" (МИБ), который принадлежит народному депутату Петру Порошенко.

Согласно решению регулятора, банк Порошенко должен уплатить штраф в размере 20,5 млн грн за многочисленные нарушения закона.

Речь идет, в частности, о несоблюдении банком обязанности по надлежащей проверке клиентов, представлении недостоверной информации, а также неиспользовании риск-ориентированного подхода в финансовом мониторинге.

В НБУ уточнили, что нарушения были зафиксированы во время проверки соответствия деятельности банка требованиям профильного законодательства и нормативных актов регулятора.

Ранее эксперты назвали махинациями работу Банка со средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ.

Как известно, в феврале были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности. В том числе, в список вошли Петр Порошенко, Виктор Медведчук и другие.

В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с РФ (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в РФ и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.

Согласно результатам опроса, 65,2% украинцев поддерживают санкции против Порошенко, Медведчука и других, считая их заслуженными.