НБУ с начала января продал более 1 млрд долларов для стабилизации курса гривны

Как отметили в НБУ, эта сумма меньше, чем в марте 2020 года, когда НБУ за аналогичный период месяца продал 2,2 млрд долларов, а курс доллара вырос на 14%.

"Сегодня валютный рынок значительно более устойчив к шокам, чем во время предыдущих кризисов, в том числе благодаря последовательной политике Национального банка на валютном рынке", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, в январе 2022 года население купило валюты на сумму 165 млн долларов, тогда как в марте 2020 года - на 224 млн долларов.

"Национальный банк Украины и в дальнейшем будет придерживаться политики гибкого курсообразования и готов применить в случае необходимости комплекс монетарных инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке и минимизации психологического фактора ослабления гривны", - говорится в сообщении.