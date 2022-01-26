НБУ з початку січня продав понад 1 млрд доларів для стабілізації курсу гривні

Національний банк з початку 2022 року для стабілізації ситуації на валютному ринку продав з резервів 1 068 млн доларів. Тим не менш, курс долара до гривні зріс на 5,1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили в НБУ, ця сума менша, ніж у березні 2020 року, коли НБУ за аналогічний період місяці продав 2,2 млрд доларів, а курс долара зріс на 14%.
"Сьогодні валютний ринок значно стійкіший до шоків, ніж під час попередніх криз, зокрема завдяки послідовній політиці Національного банку на валютному ринку", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, у січні 2022 року населення купило валюти на суму 165 млн доларів, тоді як у березні 2020 року - на 224 млн доларів.
"Національний банк України і надалі дотримуватиметься політики гнучкого курсоутворення та готовий застосувати у разі необхідності комплекс монетарних інструментів для стабілізації ситуації на валютному ринку та мінімізації психологічного чинника послаблення гривні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, курс долара оновив чотирирічний максимум. Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,79 гривень за долар. Вище курс був тільки 25 січня 2018 року - 28,86 гривень.