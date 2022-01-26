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НБУ с начала января продал более 1 млрд долларов для стабилизации курса гривны

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Украина, Среда 26 января 2022 17:09
НБУ с начала января продал более 1 млрд долларов для стабилизации курса гривны Фото: НБУ за январь продал более 1 млрд долларов для поддержки гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк с начала 2022 года для стабилизации ситуации на валютном рынке продал из резервов 1 068 млн долларов. Тем не менее, курс доллара к гривне вырос на 5,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, эта сумма меньше, чем в марте 2020 года, когда НБУ за аналогичный период месяца продал 2,2 млрд долларов, а курс доллара вырос на 14%.

"Сегодня валютный рынок значительно более устойчив к шокам, чем во время предыдущих кризисов, в том числе благодаря последовательной политике Национального банка на валютном рынке", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, в январе 2022 года население купило валюты на сумму 165 млн долларов, тогда как в марте 2020 года - на 224 млн долларов.

"Национальный банк Украины и в дальнейшем будет придерживаться политики гибкого курсообразования и готов применить в случае необходимости комплекс монетарных инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке и минимизации психологического фактора ослабления гривны", - говорится в сообщении.

Напомним, курс доллара обновил четырехлетний максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,79 гривен за доллар. Выше курс был только 25 января 2018 года - 28,86 гривен.

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