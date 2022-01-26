НБУ з початку січня продав понад 1 млрд доларів для стабілізації курсу гривні

Національний банк з початку 2022 року для стабілізації ситуації на валютному ринку продав з резервів 1 068 млн доларів. Тим не менш, курс долара до гривні зріс на 5,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в НБУ, ця сума менша, ніж у березні 2020 року, коли НБУ за аналогічний період місяці продав 2,2 млрд доларів, а курс долара зріс на 14%.

"Сьогодні валютний ринок значно стійкіший до шоків, ніж під час попередніх криз, зокрема завдяки послідовній політиці Національного банку на валютному ринку", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, у січні 2022 року населення купило валюти на суму 165 млн доларів, тоді як у березні 2020 року - на 224 млн доларів.

"Національний банк України і надалі дотримуватиметься політики гнучкого курсоутворення та готовий застосувати у разі необхідності комплекс монетарних інструментів для стабілізації ситуації на валютному ринку та мінімізації психологічного чинника послаблення гривні", - йдеться в повідомленні.