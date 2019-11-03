НБУ с начала года купил на межбанке более 4 млрд долларов

Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 4102,3 млн долларов.

В течение октября НБУ купил на межбанке валюты на 424,9млрд долларов и продал на 231,0 млн долларов. Сальдо сократилось до 193,9 млн долларов.

bank.gov.ua

По данным НБУ, максимальный объем валюты был куплен в июле - 1271,1 млн долларов.

Данные: НБУ

Напомним, Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке. В IV квартале 2019 года НБУ намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долларов в день для наращивания международных резервов Украины. Это на 10 млн долларов больше количественного индикатора, который действовал во II-III кварталах 2019 года.

Согласно опросу НБУ за III квартал 2019 года, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,96 грн/доллар.