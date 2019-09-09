НБУ с начала года купил на межбанке более 3 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2-6 сентября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 114,50 млн долларов, что значительно больше, чем неделей ранее (20 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3340,80 млн долларов и продал на 248,23 млн долларов.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты с начала года составила 3092,58 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты сократил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 940,84 млн грн до 86209,13 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, международные резервы Украины в августе 2019 года выросли на 1,01% (на 174,83 млн долларов) до 22 015,0 млн долларов. Как отметили в НБУ, в августе чистая покупка Национальным банком валюты (299,4 млн долларов) на межбанковском рынке компенсировала потери на погашение и обслуживание государственного долга (257,5 млн долларов).

Как отметили в НБУ, благоприятная ситуация на валютном рынке в августе 2019 года наблюдалась вследствие положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, высокого урожая зерновых и умеренных объемов импорта несмотря на ослабление притока иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги.