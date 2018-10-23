НБУ с начала года 40 раз жаловался в СБУ и НАБУ на подозрительные операции клиентов банков

Фото: НБУ (bank.gov.ua)

Чаще НБУ присылает письма о подозрительной операции до ведомства, которое должно заниматься контрразведкой

Национальный банк Украины за 9 месяцев 2018 года прислал Службе безопасности Украины информацию относительно 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Какая отметили в пресс-службе, по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млн долларов, 9,4 млн евро

Кроме того, по результатам валютного контроля с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 11 писем о крупных операциях клиентов банков на общую сумму более 58,8 млн грн, 315,2 млн долларов, 1,6 млн евро, 57,2 млн руб.

Также в течение 9 месяцев 2018 года Национальным банком было отправлено пять сообщений о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, в сентябре 2018 года Национальный банк Украины предоставлял доступ к вещям и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 13 раз.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 1 сентября 2018 года предоставил банкам возможность получать информацию из кредитного реестра. Речь идет об информации в отношении должников, условий кредитных операций, выполнения обязательств по за таким операциям, классу должников. Информация из кредитного реестра НБУ предоставляется банкам в режиме реального времени на бесплатной основе.