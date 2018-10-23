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НБУ з початку року 40 разів скаржився в СБУ і НАБУ на підозрілі операції клієнтів банків

Новини » Фінанси    23.10.2018 - 14:56
Фото: НБУ (bank.gov.ua)
Фото: НБУ (bank.gov.ua)

Частіше НБУ надсилає листи про підозрілі операції до відомства, яке має займатися контррозвідкою

Національний банк України за 9 місяців 2018 року надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 36 банків та 8 небанківських фінансових установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Яка зазначили в прес-службі, за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу  надіслано 29 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків на загальну суму понад 54,5 млрд грн, 68,1 млн доларів, 9,4 млн євро

Крім того, за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслано 11 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму більше 58,8 млн грн, 315,2 млн доларів, 1,6 млн євро, 57,2 млн руб.

Також упродовж 9 місяців 2018 року Національним банком було надіслано п’ять повідомлень про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Національний банк України надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 13 разів.

Як повідомляло РБК-Україна, що Національний банк України з 1 вересня 2018 року надав банкам можливість отримувати інформацію з кредитного реєстру. Йдеться про інформацію стосовно боржників, умов кредитних операцій, виконання зобов'язань за такими операціями, класу боржників. Інформація з кредитного реєстру НБУ надається банкам у режимі реального часу на безоплатній основі.

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