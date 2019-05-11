НБУ начал стресс-тестирование 29 банков

Национальный банк начал стресс-тестирование 29 банков, перечень которых был определен в феврале текущего года. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за май.

Как отмечается в обзоре, по предварительным оценкам, количество банков, которые потребуют вливания капитала по базовому и негативному сценарию стресс-теста, уменьшится, если сравнить с предыдущим годом.

Также НБУ начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработку результатов анализа качества активов банков (AQR), подтвержденных внешним аудитом.

Кроме того, в НБУ отметили, что до конца 2019 года банкам необходимо сформировать буфер консервации капитала в размере 0,625%. Он станет обязательным для каждого банка с начала 2020 года, когда начнется первый этап введения буфера консервации капитала. В дальнейшем размер буфера ежегодно поэтапно увеличиваться, пока не достигнет 2,5% с 1 января 2023 года.

"Формирования соответствующего буфера обеспечит создание банками запаса капитала более минимального требования. В будущем это даст возможность поглощать возможные потери, которые могут возникать в условиях общего экономического спада, без нарушений норматива достаточности капитала, - говорится в сообщении.

Напомним, что из 24 банков, которые принимали участие в оценке качества активов и стресс-тестировании Национального банка Украины в 2018 году, восемь нуждались в докапитализации на общую сумму 6,1 млрд грн.