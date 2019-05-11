НБУ почав стрес-тестування 29 банків

Національний банк розпочав стрес-тестування 29 банків, перелік яких був визначений в лютому поточного року. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку Україні за травень.

Як зазначається в огляді, за попередніми оцінками, кількість банків, які потребуватимуть вливання капіталу за базовим та негативним сценарієм стрес-тесту, зменшиться, якщо порівняти з попереднім роком.

Також НБУ розпочав проведення другого етапу оцінювання стійкості банків - опрацювання результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

Крім того, у НБУ зазначили, що до кінця 2019 року банкам необхідно сформувати буфер консервації капіталу в розмірі 0,625%. Він стане обов’язковим для кожного банку з початку 2020 року, коли розпочнеться перший етап запровадження буфера консервації капіталу. Надалі розмір буфера щороку поетапно збільшуватиметься, поки не досягне 2,5% від 1 січня 2023 року.

"Формування відповідного буфера забезпечить створення банками запасу капіталу понад мінімальні вимоги. У майбутньому це дасть можливість поглинати можливі втрати, що можуть виникати в умовах загального економічного спаду, без порушень нормативу достатності капіталу, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 24 банків, які брали участь в оцінці якості активів і стрес-тестуванні Національного банку України у 2018 році, вісім потребували докапіталізації на загальну суму 6,1 млрд грн.