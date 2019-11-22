Курс доллара растет на открытии межбанка

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,21 грн/доллар, курс в покупке до 24,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 26,83 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 24,1900 - 24,2100 грн/доллар, евро 26,8025 - 26,8302 грн/евро, российский рубль 0,3798 - 0,3806 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1900 24,2100 EUR/UAH 26,8025 26,8302 RUB/UAH 0,3798 0,3806

Напомним, 21 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1500 - 24,1700 грн/доллар, евро 26,7606 - 26,7803 грн/евро, российский рубль 0,3789 - 0,3793 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,19 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 ноября установлен на таком уровне: 2419,3689 гривен за 100 долларов (+1,0086 гривен).

По прогнозу аналитиков, до конца 2019 года на валютном рынке будет сохраняться тенденция к снижению курса доллара, а курс может опуститься ниже 24 гривен за доллар.