НБУ може припинити "друк" гривні для фінансування дефіциту бюджету: коли та за яких умов

"38 млрд доларів - непросте та надзвичайно амбітне завдання. Справді, якщо Україна отримає ці кошти, потреба в емісійному фінансуванні може не знадобитися", - зазначив Гелетій.

За його словами, НБУ, як ніхто інший, зацікавлений у тому, щоб цю допомогу було отримано. "Вона знизить потребу в емісійному фінансуванні. Для нас припинення монетизації бюджету є пріоритетом", - сказав заступник голови центробанку.

Нагадаємо, НБУ з початку війни "надрукував" 315 млрд гривень. У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.

У другому півріччі Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця.