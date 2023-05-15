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НБУ може послабити валютні обмеження для бізнесу, - EBA

Фото: НБУ може послабити валютні обмеження для бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

В рамках розробки Стратегії валютної лібералізації Національний банк України розглядає можливість послаблення обмежень на здійснення транскордонних переказів та виплати відсотків по єврооблігаціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейської бізнес асоціації.

Відповідно до нього, зараз Національний банк розуміє, що валютні обмеження виконують, але поступово вичерпують свою функцію, а макроекономічна ситуація в країні стабілізується. Через це регулятор активно працює над розробкою Стратегії валютної лібералізації.

Зазначається, що стратегія будуватиметься у вигляді поетапного плану, який буде реалізовуватись в міру формування необхідних передумов, без прив’язки до певних часових рамок.

Також вона буде обговорюватись з Міжнародним валютним фондом (МВФ), зокрема, під час місії МВФ наприкінці травня.

"Якщо говорити про плани та прогнози, то очікується, зокрема, зниження облікової ставки в IV кварталі цього року до рівня 21%. Також в першочергових планах зняття обмежень на використання корпоративних платіжних карток, надання банківських гарантів на участь компаній у тендерах для відбудови України тощо. Наступними кроками в стратегії обговорюються можливості послабити обмеження на здійснення транскордонних переказів, виплати відсотків по єврооблігаціям тощо", - повідомили в ЄБА.

Нагадаємо, раніше НБУ пом'якшив обмеження на готівковому валютному ринку та проекті е-резидентства.

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