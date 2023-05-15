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НБУ может ослабить валютные ограничения для бизнеса, - EBA

Фото: НБУ может ослабить валютные ограничения для бизнеса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В рамках разработки Стратегии валютной либерализации Национальный банк рассматривает возможность ослабления ограничений на осуществление трансграничных переводов и выплаты процентов по еврооблигациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейской бизнес-ассоциации.

Согласно ему сейчас Национальный банк понимает, что валютные ограничения выполняют, но постепенно исчерпывают свою функцию, а макроэкономическая ситуация в стране стабилизируется. Поэтому регулятор активно работает над разработкой Стратегии валютной либерализации.

стратегия будет строиться в виде поэтапного плана, который будет реализовываться по мере формирования необходимых предпосылок, без привязки к определенным временным рамкам.

Также она будет обсуждаться с Международным валютным фондом (МВФ), в частности во время миссии МВФ в конце мая.

"Если говорить о планах и прогнозах, то ожидается, в частности, снижение учетной ставки в IV квартале этого года до уровня 21%. Также в первоочередных планах снятия ограничений на использование корпоративных платежных карт, предоставление банковских гарантов на участие компаний в тендерах для восстановления Украины и т.д. Следующими шагами в стратегии обсуждаются возможности ослабить ограничения на осуществление трансграничных переводов, выплаты процентов по еврооблигациям и тому подобное", - сообщили в ЕБА.

Напомним, ранее НБУ смягчил ограничения на наличном валютном рынке и проекте е-резидентства.

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