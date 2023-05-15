ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ може послабити валютні обмеження для бізнесу, - EBA

Новость на русском →
Понеділок 15 травня 2023 16:48
НБУ може послабити валютні обмеження для бізнесу, - EBA Фото: НБУ може послабити валютні обмеження для бізнесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

В рамках розробки Стратегії валютної лібералізації Національний банк України розглядає можливість послаблення обмежень на здійснення транскордонних переказів та виплати відсотків по єврооблігаціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейської бізнес асоціації.

Відповідно до нього, зараз Національний банк розуміє, що валютні обмеження виконують, але поступово вичерпують свою функцію, а макроекономічна ситуація в країні стабілізується. Через це регулятор активно працює над розробкою Стратегії валютної лібералізації.

Зазначається, що стратегія будуватиметься у вигляді поетапного плану, який буде реалізовуватись в міру формування необхідних передумов, без прив’язки до певних часових рамок.

Також вона буде обговорюватись з Міжнародним валютним фондом (МВФ), зокрема, під час місії МВФ наприкінці травня.

"Якщо говорити про плани та прогнози, то очікується, зокрема, зниження облікової ставки в IV кварталі цього року до рівня 21%. Також в першочергових планах зняття обмежень на використання корпоративних платіжних карток, надання банківських гарантів на участь компаній у тендерах для відбудови України тощо. Наступними кроками в стратегії обговорюються можливості послабити обмеження на здійснення транскордонних переказів, виплати відсотків по єврооблігаціям тощо", - повідомили в ЄБА.

Нагадаємо, раніше НБУ пом'якшив обмеження на готівковому валютному ринку та проекті е-резидентства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України бизнес
NEWS
Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції
Зеленський прибув до Лондона після візиту до Франції
DAILY
"Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію