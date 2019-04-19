ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ и Минфин заявили о защите интересов вкладчиков ПриватБанка

Новости » Экономика    19.04.2019 - 04:39
НБУ и Минфин заявили о защите интересов вкладчиков ПриватБанка
Фото: ПриватБанк (РБК-Украина)

Стороны надеются на поддержку международных партнеров

Национальный банк Украины совместно с Министерством финансов заявили, что будут защищать интересы акционеров ПриватБанка после решения суда по признании его национализации незаконной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В совместном обращении Минфина, НБУ и банка говорится, что на сегодняшний день "ПриватБанк является крупнейшей и самой прибыльной финансовой организацией страны, клиентами которой являются 22 миллиона украинцев. Банк работает прозрачно и стабильно, и полностью выполняет свои обязательства перед клиентами".

"Единственным акционером ПриватБанка является народ Украины. Мы полны решимости защищать интересы акционеров банка при любых условиях, опираясь на наши полномочия, украинское и международное законодательство, а также на поддержку международного сообщества и гражданского общества в Украине", - говорится в заявлении.

В НБУ напомнили, что два года назад более чем 155 млрд гривен было потрачено на стабилизацию ситуации в банке.

"Банк был признан неплатежеспособным вследствие чрезвычайно масштабных мошеннических схем на сумму 5,5 млрд долларов США. Возвращение этих средств государству и привлечения виновных к ответственности является обязательством банка и одним из условий Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом", - указано в заявлении.

Напомним, представительство ЕС в Украине сделало заявление после решения суда о незаконности национализации "ПриватБанка". В ЕС напомнили, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и НБУ национализировать ПриватБанк, по просьбе бывших владельцев, как единого эффективного метода защиты вкладчиков банка.

Коломойский объяснил, почему Порошенко решил национализировать ПриватБанк Нацбанк отмечает колебания на валютном рынке после решения суда по ПриватБанку
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ПриватБанкНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь