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НБУ та Мінфін заявили про захист інтересів вкладників ПриватБанку

Новини » Економіка    19.04.2019 - 04:39
НБУ та Мінфін заявили про захист інтересів вкладників ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (РБК-Украина)

Сторони сподіваються на підтримку мінародних партнерів

Національний банк України спільно із Міністерством фінансів заявили, що захищатимуть інтереси акціонерів ПриватБанку після рішення суду щодо його незаконної націоналізації. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ.

У спільному зверненні Мінфіну, НБУ та банку йдеться, що на сьогодні "ПриватБанк є найбільшою та найприбутковішою фінансовою установою країни, клієнтами якої є 22 мільйони українців. Банк працює прозоро та стабільно, і повністю виконує свої зобов’язання перед клієнтами".

"Єдиним акціонером ПриватБанку є народ України. Ми сповнені рішучості захищати інтереси акціонерів банку за будь-яких умов, спираючись на наші повноваження, українське та міжнародне законодавство, а також на підтримку міжнародної спільноти та громадянського суспільства в Україні", - йдеться у заяві.

В НБУ нагадали, що два роки тому більш ніж 155 млрд гривень було витрачено на стабілізацію ситуації в банку.

"Банк було визнано неплатоспроможним унаслідок надзвичайно масштабних шахрайських схем на суму 5,5 млрд доларів США. Повернення цих коштів державі та притягнення винних до відповідальності є зобов’язанням банку та однією з умов Меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом", - вказано у заяві.

Нагадаємо, представництво ЄС в Україні зробило заяву після рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку". У ЄС нагадали, що в 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та НБУ націоналізувати ПриватБанк, на прохання колишніх власників, як єдиного ефективного методу захисту вкладників банку.

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