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НБУ и Мінфін почали технічні переговори з МВФ щодо нової програми

Новини » Економіка    22.08.2019 - 18:25
НБУ и Мінфін почали технічні переговори з МВФ щодо нової програми
Фото: заступник голови НБУ Олег Чурій (прес-служба НБУ)

Місія МВФ приїде до Києва після формування нового уряду

Національний банк України і Міністерство фінансів починають вести переговори з Міжнародним валютним фондом на технічному рівні і обмінюються листами. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Як зазначив Чурій, поки що не йдеться про підписання документів, але діалог триває. За його словами, приїзд представників МВФ в Україну очікується після формування нового уряду, тобто вже незабаром.

Заступник голови НБУ висловив припущення, що нова програма з МВФ, найімовірніше, включатиме невиконані умови попередньої програми.

"Наш прогноз передбачає отримання цього року 2 млрд долларов за новою програмою з МВФ. І наступного року також. Але буде це один мільярд, два або три - не принципово. Для інвесторів немає великого значення. Головне - наявність програми", - сказав він.

НБУ и Мінфін почали технічні переговори з МВФ щодо нової програми

Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Дмитро Сологуб сказав, що Україні потрібна нова довгострокова програма співпраці з МВФ на загальну суму в 5-10 млрд доларів.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном в Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

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