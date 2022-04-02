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НБУ за месяц продал из резервов 1,8 млрд долларов

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Украина, Суббота 02 апреля 2022 09:35
НБУ за месяц продал из резервов 1,8 млрд долларов Фото: НБУ за месяц продал из резервов 1,8 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение марта 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 699,7 млн долларов и продал 2 475,9 млн долларов. Отрицательное сальдо 1 776,2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Всего с начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 1 848,6 млн долларов и продал 5 246,1 млн долларов. Отрицательное сальдо 3 397,5 млн долларов.

НБУ за месяц продал из резервов 1,8 млрд долларов

Отметим, НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Кроме того, была запрещена продажа валюты населению, а бизнес может покупать валюту для военных целей или для покупки товаров критического импорта.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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