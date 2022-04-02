НБУ за місяць продав з резервів 1,8 млрд доларів
Національний банк України (НБУ) протягом березня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 699,7 млн доларів і продав 2 475,9 млн доларів. Негативне сальдо 1 776,2 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 1 848,6 млн доларів і продав 5 246,1 млн доларів. Негативне сальдо 3 397,5 млн доларів.
Зазначимо, НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Крім того, був заборонений продаж валюти населенню, а бізнес може купувати валюту для військових цілей або для покупки товарів критичного імпорту.
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