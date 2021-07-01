НБУ за месяц пополнил резервы более чем на полмиллиарда долларов

В июне центробанк возобновил интервенции на межбанке после паузы в апреле-мае. НБУ в основном выкупал излишки валюты. Тем не менее, курс доллара к гривне снизился з июнь снизился на 1,3% - 27,526 гривен за доллар на 30 мая до 27,1763 на 30 июня.

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 973,3 млн долларов, продал - 169,5 млн долларов. Положительное сальдо составило 803,8 млн долларов.