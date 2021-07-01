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НБУ за місяць поповнив резерви більш ніж на півмільярда доларів

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом червня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 682,8 млн доларів і продав 99,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 583,3 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

У червні центробанк відновив інтервенції на міжбанку після паузи у квітні-травні. НБУ в основному викуповував надлишки валюти. Тим не менш, курс долара до гривні знизився з червня знизився на 1,3% - 27,526 гривень за долар на 30 травня до 27,1763 на 30 Червня.

Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 973,3 млн доларів, продав - 169,5 млн доларів. Позитивне сальдо склало 803,8 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

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