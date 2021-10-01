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НБУ за месяц пополнил резервы на 140 млн долларов

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Украина, Пятница 01 октября 2021 11:59
НБУ за месяц пополнил резервы на 140 млн долларов Фото: НБУ в сентябре купил на межбанке 139,6 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение сентября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 146,6 млн долларов и продал 7,0 млрд долларов. При этом положительное сальдо составило 139,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В сентябре центробанк продолжил интервенции на межбанке. НБУ в основном выкупал излишки валюты. Несмотря на это официальный курс доллара к гривне за сентябрь упал на 1,1% - с 26,8601 на 31 августа до 26,576 гривен за доллар на 30 сентября.

НБУ за месяц пополнил резервы на 140 млн долларов

Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 676,7 млн долларов, продал -197,0 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 479,7 млн долларов.

НБУ за месяц пополнил резервы на 140 млн долларов

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

Отметим, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года на 1,5 млрд долларов до 31,3 млрд долларов.

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