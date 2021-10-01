НБУ за месяц пополнил резервы на 140 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение сентября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 146,6 млн долларов и продал 7,0 млрд долларов. При этом положительное сальдо составило 139,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В сентябре центробанк продолжил интервенции на межбанке. НБУ в основном выкупал излишки валюты. Несмотря на это официальный курс доллара к гривне за сентябрь упал на 1,1% - с 26,8601 на 31 августа до 26,576 гривен за доллар на 30 сентября. Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 676,7 млн долларов, продал -197,0 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 479,7 млн долларов.